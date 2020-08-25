«Реально сорок?»: Курбан Омаров не верит цифрам в своем паспорте

Муж Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров, отмечает 40-летие. По этому случаю он опубликовал в своем Instagram видеоролик, в котором признался, что он счастливый человек. Потому что счастлив в семье, стабилен в делах и окружен друзьями.

«Мне че, реально сорок? Главное, что сегодня я счастливый человек. Для мужчины после 40 жизнь только начинается. В 20 я думал, что 40 – это где-то далеко, сегодня понимаю, что 60 – почти завтра. По-другому смотрю на мир, больше чувствую себя хозяином своей жизни», — поделился Омаров.

С днем рождения Курбана поздравила и супруга Ксения Бородина. Она опубликовала пост в Instagram, где отметила, что с каждым годом любит его все сильнее. В браке Бородина и Омаров пять лет. На двоих у них трое детей: сын Омар от первого брака Курбана, дочь Мария от предыдущих отношений Ксении и совместный ребенок — Теона.