«Двое на миллион»: стала известна дата запуска нового шоу с Волей на ТНТ

В студию программы будут приходить звезды, которые знакомы друг с другом очень давно, чтоб проверить свою дружбу.

Продюсеры телеканала ТНТ собираются разбавить осень яркими красками. Помимо новых ситкомов они запускают интеллектуально-развлекательное шоу с Павлом Волей. В программу «Двое на миллион» будут приходить звезды, которые знакомы друг с другом очень давно. Селебрити предстоит проверить свою дружбу. Харизматичный ведущий задаст им непростые вопросы и интеллектуальные головоломки. За каждый неправильный ответ у игроков заберут 100 тысяч рублей. В финале один из друзей получит миллион рублей! Или то, что от него останется.

Зрителям может показаться, что новое шоу похоже на программу «Где логика?» с Азаматом Мусагалиевым. Однако это не так. Креативные продюсеры «Двое на миллион» объяснили, что это совершенно новый формат, так как звезды будут «в диком напряге».

«Павел Воля – эдакий «инквизитор», он там за бабки удавить готов, правда-правда!», — пообещали продюсеры Ксения Чашей и Леонид Школьник.

Гостями новое шоу станут Полина Гагарина, Тимати, Григорий Лепс, Лена Темникова, Юлия Ахмедова и Руслан Белый, Дмитрий Хрусталев и Екатерина Варнава, а также многие другие.

Посмотреть на звездных друзей, Павла Волю и оценить новую программу можно будет уже 2 сентября.