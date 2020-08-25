Рустам Солнцев отыскал в своих архивах кадр, где Филипп Киркоров стал копией Аллы Пугачевой

Снимок был сделан много лет назад, когда звезды еще жили вместе.

Шоумен и бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в Instagram опубликовал кадр, на котором вместе запечатлены поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров и его тогдашняя жена Примадонна Алла Пугачева. На снимке звезды, надо признать, достаточно сильно похожи друг на друга. Обращает на себя внимание модная шевелюра Киркорова. На фото он с сигареткой. Причем у Пугачевой подобная прическа.

«Когда Киркоров больше похож на Пугачеву, чем она сама». Рустам Солнцев

«Что у Аллы Борисовны с зубами? Их пририсовали?» «С каждым новым мужем Пугачева все моложе и моложе», «Румын и бабка», — стали подшучивать в комментариях пользователи.

Напомним, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров были мужем и женой с 1994 по 2005 год. Он, как известно, на 18 лет младше Примадонны. Для Пугачевой это был четвертый брак. Позже она стала сначала встречаться, а потом и расписалась с юмористом Максимом Галкиным. В этих отношениях в 2013 году на свет появились их дети – Гарри и Лиза Галкины.