«Я задыхаюсь»: Анфиса Чехова попросила рекомендаций у фанатов

Телеведущая призналась, что не может усидеть на одном месте и хочет путешествовать.

Недавно Анфиса Чехова объявила о старте второго сезона шоу «Модель XL». А это значит, что ближайшее время ей предстоит провести в Москве. Но телеведущая призналась в своем Instagram, что «патологически не может сидеть на одном месте» и мечтает о путешествиях. За последние восемь месяцев, по понятным причинам, она лишь однажды выехала за границу. Это было трехдневное турне в Стамбул.

«Я задыхаюсь без возможности видеть мир! Поэтому у меня к вам две просьбы. Первая: те, кто уже начал путешествовать, расскажите, как вы это делаете, как летите в другие страны, через Турцию? И везде ли пускают? Можно ли, например, добраться как-то на Бали?», — написала Чехова.

Также она попросила подписчиков порекомендовать интересные блоги о путешествиях. Причем такие, где есть много красивых фотографий. А все для того, что она хочет видеть счастливые лица путешествующих людей.

На днях Чехова рассказала о том, что социальные сети могут спровоцировать комплексы у разных людей. К таким заключениям она пришла после общения с участницами шоу «Модель XL».