«Доверяй, но проверяй»: Анна Хилькевич показала, как изучает телефон мужа

Актриса Анна Хилькевич и бизнесмен Артур Волков вместе 8 лет. В браке у влюбленных родились две дочери: Арианна и Мария. Несмотря на долгую совместную жизнь, в отношениях пары есть место юмору и подколам.

В своем Instagram Анна поделилась смешным видео, в котором актриса заглядывает в телефон мужа.

«Доверяй, но проверяй», — подписала видео звезда.

Анна и Артур записали ролик, где вместе смотрят телевизор. Внезапно на телефон мужа Хилькевич приходит СМС, мужчина резко переворачивает экран. Любопытная жена хочет отвлечь мужа и просит его сходить за кофе. Как только тот уходит, Анна берет телефон, чтобы посмотреть сообщение. Но сделать этого не получается. На экране высвечивается лицо Артура.

«Тебе с сахаром или без?», — радостно спрашивает муж.

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Смешным видео звезды хотели показать жизненную ситуацию для всех девушек. Хилькевич призналась, что в начале отношений «реагировала» на все СМС.

«Но через несколько лет пришло доверие и уверенность.», — призналась звезда.

Многие поклонники ролик оценили.

«Мы не исправимы!», — написали девушки.

История любви актрисы и бизнесмена началась в 2013 году. На стоянке возле магазина машины влюбленных чуть не столкнулись. Знакомство началось со скандала, а закончилось приглашением на свидание.