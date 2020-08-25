Сестра Билана чудом не утонула на съемках клипа, запутавшись в своем платье с длинным шлейфом

Как отметила Анна Белан, когда ее достали из воды, то она с трудом понимала, что происходит.

Сестра популярного певца Димы Билана Анна заявила, что чудом не утонула на съемках своего клипа «Утопия». Как отметила девушка, часть съемок проходила под водой и ей приходилось часто нырять. При этом на ней было тяжелое платье со стразами и длинным шлейфом. Девушке приходилось каждый дубль с прыжка падать в воду, на глубине задерживать дыхание, а потом резко выныривать.

«В один из таких заплывов я запуталась в собственном платье и стала судорожно искать выход, пытаясь руками помочь себе освободиться от платья. Но под водой это сделать оказалось проблематично». Анна Белан

Как сказала сестра Димы Билана, она в какой-то момент просто поняла,что конец ее профессиональной карьеры, да, пожалуй, и жизни, близок. На ее беду съемочная группа не сразу поняла, что случилось. К счастью, на выручку незадачливой девушке пришел ассистент режиссера. Он бросился в воду и достал Анну Белан. При этом, когда ее, так сказать, выловили из воды, то она не понимала, что случилось. До трагедии, как она думает, оставались считанные секунды, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Анна Белан мечтает стать знаменитой, как и ее брат. На сцене она выступает под псевдонимом – Otana. Девушка выразила уверенность, что не за горами времена, когда она станет не менее популярна, чем ее брат. Он, как известно, в 2008 году выиграл музыкальный песенный конкурс «Евровидение», который считается очень престижным в Старом Свете.