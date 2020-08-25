«Комедия о вдове»: театр Вахтангова может лишиться спектакля

Спектакль «Комедия о вдове» может обернуться трагедией для театра имени Вахтангова. Он поставлен по пьесе Лопе де Вега «Валенсианская вдова», перевод которой в начале прошлого века сделал Михаил Лозинский. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Все дело в том, что на произведение претендует его наследница Ирина Платонова. К слову, она не прямая родственница, а по покойному мужу. Женщина хочет забрать спектакль, аргументируя тем, что сделка между театром и наследниками Алексея Толстого была недействительной. Связь между Лозинским и Толстым – самая прямая. Когда-то их дети сошлись и произвели на свет потомков. А разрешение на постановку театр имени Вахтангова получил от наследников Лозинского и Толстого.

Премьера спектакля в театре имени Вахтангова состоялась 25 марта 2019 года. Художником-постановщиком выступает Мария Мелешко, а молодую вдову играет Евгения Ивашова.