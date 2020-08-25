«Последняя декада лета»: Безруков умилил подписчиков снимком с уснувшими на его плече сыном и дочкой

В семье у актера, как известно, подрастает годовалый Степа и четырехлетняя Маша.

Актер Сергей Безруков в Instagram умилил своих подписчиков красивым кадром. На фотографии можно увидеть актера, у которого на плече уснули его любимые дети – годовалый сын Степа и четырехлетняя дочь Маша.

«С добрым утром, дорогие мои, хорошие. С добрым утром», — подписал он снимок и поставил хештеги: «Семья», «Дом» и «Последняя декада лета». Сергей Безруков

«Боже мой! Ну это ли не счастье, Сергей?» «Когда утром рядом спит малыш, то встать нереально», «Как приятно смотреть на вашу семью. Всех вам благ», «До чего же хороши — ваши чудо-малыши. Всегда приятно смотреть на вашу прекрасную и очень крепкую семью», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что детей актеру подарила его жена режиссер Анна Матисон. Их свадьба состоялась в марте 2016 года, а уже в июле Безруков стал счастливым отцом. Ранее актер и режиссер был женат на актрисе Ирине Безруковой. Общих детей в этом браке за 15 лет совместной жизни так и не появилось.