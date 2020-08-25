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Оскар Кучера ушел из рейтинговой программы «Звезды сошлись» на канале НТВ

Кто теперь составит компанию телеведущей Лере Кудрявцевой остается только гадать.

Оскар Кучера ушел из рейтинговой программы «Звезды сошлись» на канале НТВ
Кучера ушел из программы "Звезды сошлись"/http://globallookpress.com/

Актер и телеведущий Оскар Кучера заявил, что покидает программу «Звезды сошлись», которую на канале НТВ он вел в последние годы вместе с Лерой Кудрявцевой. Как заметил актер, «ему надоело копаться в скандальных историях».

«Ушел с НТВ. Не выдержал. Силы закончились…».

Оскар Кучера

Кто сейчас придет ему на смену – остается только гадать. Раньше, когда он куда-то уезжал, то его подменял ведущий проекта ДНК Александр Котловой. Сам Кучера без работы в ближайшее время точно не останется. У него много работы в театре, о чем он регулярно рассказывает в социальных сетях.

Напомним, Оскар Кучера и Лера Кудрявцева вместе вели программу «Звезды сошлись» на канале НТВ с 2017 года. В студии к ним регулярно приходят известные люди из мира шоу-бизнеса, которые делятся своими интересными историями. Добавим, что новые выпуски программы «Звезды сошлись» выйдут на экраны уже в начале сентябре. Сейчас полным ходом идут съемки, сообщает «Комсомольская правда».

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Канал НТВЛера КудрявцеваНовости googleОскар Кучерапрограмма "Звезды сошлись"