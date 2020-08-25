Оскар Кучера ушел из рейтинговой программы «Звезды сошлись» на канале НТВ

Актер и телеведущий Оскар Кучера заявил, что покидает программу «Звезды сошлись», которую на канале НТВ он вел в последние годы вместе с Лерой Кудрявцевой. Как заметил актер, «ему надоело копаться в скандальных историях».

«Ушел с НТВ. Не выдержал. Силы закончились…». Оскар Кучера

Кто сейчас придет ему на смену – остается только гадать. Раньше, когда он куда-то уезжал, то его подменял ведущий проекта ДНК Александр Котловой. Сам Кучера без работы в ближайшее время точно не останется. У него много работы в театре, о чем он регулярно рассказывает в социальных сетях.

Напомним, Оскар Кучера и Лера Кудрявцева вместе вели программу «Звезды сошлись» на канале НТВ с 2017 года. В студии к ним регулярно приходят известные люди из мира шоу-бизнеса, которые делятся своими интересными историями. Добавим, что новые выпуски программы «Звезды сошлись» выйдут на экраны уже в начале сентябре. Сейчас полным ходом идут съемки, сообщает «Комсомольская правда».