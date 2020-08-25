«У нас массажи начались»: жена Джигана показала, как ухаживает за маленьким сыном

Несколько дней назад сыну Джигана и Оксаны Самойловой исполнилось полгода. Малыш уже научился хлопать в ладоши, следить за мамой и хватать ее за волосы. Самойлова посвящает много времени развитию любимого сына. В своем инстаграме звезда ежедневно показывает, как ухаживает за Давидиком. Именно так Оксана любит называть мальчика.

На этот раз жена певца рассказала в stories, как малышу делают массаж.

«Давид разминается. У нас массажи начались. Ну как тебе, нравится?» — поинтересовалась Оксана у сына.

Напомним, Давид стал четвертым ребенком в семье Джигана и Самойловой. Рэпер и красавица познакомились 10 лет назад в ночном клубе. Уже через пару дней влюбленные отправились отдыхать на острова. В этом году брак пары оказался на грани разрыва. Самойлова подала на развод, но заявление забрала. Она объяснила подписчикам, что хочет дать детям второй шанс на «маму и папу».