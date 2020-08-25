«Мне нечего сказать зрителю»: Роза Хайруллина прокомментировала свой уход из Театра Табакова

Актриса Роза Хайруллина впервые высказалась по поводу своего ухода из Театра Олега Табакова. Как отметила звезда, никто ее на самом деле не выгонял, как сегодня некоторые пытаются подать. По ее словам, она просто не видит смысла в своем пребывании на сцене.

«Мне нечего сказать зрителю. Пандемия внесла коррективы в жизнь многих людей, включая мою. Зрители собираются в зале для общения с живыми артистами, чтобы зарядиться от них нужным настроем, энергией. Но когда артист немногим отличается от зрителя, — зачем?»

Роза Хайруллина

Хайруллина заметила, что ей просто необходима пауза в сложившейся ситуации. При этом, актриса попросила за нее не беспокоиться. Ее время, как она сказала, в Театре Табакова осталось позади. Как будет дальше развиваться ее карьера — она пока сказать точно не может, сообщает «ЭГ».

больше по теме Розу Хайруллину вывели из состава труппы театра Табакова Теперь она числится там в качестве приглашенной артистки.

Напомним, что в Театре Олега Табакова заверили: артистка остается, но будет теперь в роли приглашенной звезды. Здесь считают, что лучше Хайруллиной ее роли никто исполнить все равно не может. В то же время известно, что вслед за Хайруллиной еще трое известных актеров были выведены из штата и стали в роли приглашенных. Их имена прессе пока неизвестны. Представитель Театра отмечал, что требуется свежая кровь, поэтому в штат были приняты за последние месяцы сразу шесть новых молодых актеров.