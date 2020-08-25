«Какие шикарные!»: дочь актрисы Алены Яковлевой вышла замуж за актера на 10 лет старше

27-летняя актриса Мария Козакова, дочь знаменитой Алены Яковлевой, стала замужней дамой. Свою судьбу красавица связала с 37-летним актером и музыкантом Иваном Замотаевым. Свадьба прошла в Подмосковье. Влюбленные не захотели регистрировать брак в ЗАГСе и расписались на природе.

Торжество прошло в ресторане с летней верандой. Вокруг возвышались огромные деревья, подсвеченные малиновыми и зелеными фонариками. В своих stories Мария поделилась с подписчиками радостными мгновениями. Она также поделилась stories своей подруги, которая подписала фото: «Ну, какие вы шикарные, ребята!».

Для свадьбы красавица выбрала легкое платье с открытыми плечами. Волосы Козакова собрала в тугой высокий хвост.

Ранее мама невесты, знаменитая актриса Алена Яковлева призналась, что выбор дочери одобряет. По ее мнению, Замотаев добрый и талантливый.

Стоит напомнить, что Мария выходит замуж впервые. Для Ивана это третий брак. 37-летний избранник Козаковой воспитывает сына Дмитрия. Мария и Иван познакомились два года назад. Первая встреча состоялась на кинофестивале в Ессентуках. С этого дня влюбленные решили не расставаться. Остается надеяться, что традиция быть вместе всегда сохранится до конца жизни.