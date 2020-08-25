«Труппа не в шоке»: Машков вслед за Хайруллиной перевел на новые договоры еще трех артистов

При этом в Театр Олега Табакова были приняты сразу шесть новых актеров.

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков перевел на новые договоры вслед за актрисой Розой Хайруллиной еще трех известных артистов. При этом их имена пока не сообщаются. Об этом рассказал представитель Театра Олега Табакова, который предпочел не называть своего имени.

При этом известно, что в театр активно вливается «свежая кровь». В труппу, к примеру, в последнее время приняли сразу шесть новых актеров. Все они выпускники колледжа Олега Табакова, сообщает «АиФ».

«Это нормальная ротация. Олег Павлович Табаков делал свою школу, чтобы артисты в труппе не расслаблялись. Он говорил: «Вам в затылок дышат молодые». Труппа не в шоке». Представитель Театра Табакова

Ранее стало известно, что популярный театр покинул актер Максим Матвеев. Он сейчас постоянно проживает в Санкт-Петербурге со своей женой Елизаветой Боярской и детьми. Актер решил больше времени проводить с родными людьми. Раньше он почти все время жил в Москве из-за большой занятости.

Кроме того, изменилась форма отношений с актрисой Розой Хайруллиной. Она теперь будет выступать в роли приглашенной артистки. В театре от таких перестановок, как здесь заверяют, не случится никаких революций. Идут нормальные рабочие процессы.