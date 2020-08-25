Елена Ксенофонтова заявила, что рассталась с продюсером Ильей Неретиным из-за женских обид

По словам актрисы, она благодарна ему за сына.

Актриса Елена Ксенофонтова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свои отношения со вторым мужем продюсером Ильей Неретиным. В этом браке в 2003 году родился их общий сын Тимофей.

«Отношения наши завязались практически в последний съемочный день сериала «Тайга. Курс выживания». Я, кстати, еще была в то время замужем, но с первым супругом у нас намечался конец отношений. Я уехала сниматься и поняла: надо заканчивать. Каждый из нас жил уже своей жизнью. Это было, конечно, сложно принять». Елена Ксенофонтова

Как отметила актриса, роман с Неретиным был быстрым и стремительным. При этом, несмотря на расставание, она ни в чем его не винит.

«Благодаря ему я родила такого прекрасного сына. Все остальные женские обиды – они были, но они не в счет. Мы сегодня встречаемся, и я рада его видеть», — сказала Ксенофонтова.

Напомним, что кроме сына Тимофея у актрисы в 2011 году на свет появилась дочь Софья. Ее отцом является бывший гражданский муж Ксенофонтовой адвокат Александр Рыжих, с которым позже она выясняла отношения в суде. Юрист, в частности, обвинял Ксенофонтову в избиении.