«Всегда ослепительна»: Нетребко в платье с геометрическим принтом прогулялась по Зальцбургу

Оперная певица приехала на родину Моцарта, чтобы выступить на фестивале.

После отмены карантина в Европе звезда мировой оперы Анна Нетребко с мужем, тенором Юсифом Эйвазовым, отправилась на гастроли. Певцы уже успели посетить множество стран и в настоящее время вернулись в Австрию. Но не домой, в Вену, а на родину Моцарта — в Зальцбург. Там весь август проходит Зальцбургский фестиваль, который в этом году празднует вековой юбилей.

Накануне выступления Нетребко с друзьями прогулялась по городу – дива всегда старается совмещать работу и туризм, исследуя новые места и, посещая популярные достопримечательности.

«По традиции, мы поднялись на гору. Теперь мы в Зальцбурге. Нам предстоит очень долгая дорога, чтобы посмотреть всю эту красоту и закат», — рассказала артистка.

Для прогулки Анна Нетребко выбрала воздушное платье макси с геометрическим принтом. Звезда запечатлелась на фоне панорамы города и поделилась снимками с подписчиками в соцсети.

«Вы — невероятная красавица!», «Зальцбург прекрасен, но Анна еще более прекрасна», «Красотка!», «Анна, смотреть на вас и слушать вас — одно удовольствие», «Очень красивое платье!», «Невозможная красота, вы так гармоничны с окружающей средой!», «Ты всегда ослепительна!» — написали фолловеры.

Ранее мы писали о том, как артистка позировала в шифоновом платье-балахоне в интерьерах старинного австрийского отела.