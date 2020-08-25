Светлана Бондарчук показала, как проводит медовый месяц

Светская львица отдыхает с новым мужем в Турции.

Бывшая жена Федора Бондарчука снова счастлива. Звезда улетела вместе с новым мужем Сергеем Харченко в турецкий Бодрум. Несколько недель назад влюбленные сыграли свадьбу. Фотографиями с торжества Бондарчук поделилась в своей соцсети.

«Мой самый важный человек! Спасибо, что ты у меня есть!», — призналась в любви Светлана.

Сразу после свадьбы молодожены улетели в Турцию. Судя по stories звезды, медовый месяц проходит отлично.

На фотографиях Светлана выглядит замечательно. Вот она сидит возле воды с небрежным пучком, в легком топике лавандового цвета и коротких шортах. На втором фото 51-летняя красавица переоделась в мятное платье с открытыми плечами.

Напомним, с бывшим мужем, режиссером и продюсером Федором Бондарчуком Светлана прожила 26 лет. Как заявили сами звезды, брак распался из-за кризиса в отношениях. Однако бывшие супруги сумели сохранить дружеские отношения.