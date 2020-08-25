«Ему было со мной хорошо»: Ксенофонтова смогла сохранить добрые отношения с первым мужем

Актриса Елена Ксенофонтова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем первом муже агенте по недвижимости Игоре Липатове. Вместе они были на протяжении двенадцати лет.

«Мы прожили прекрасные годы вместе и остались друзьями. Он сегодня мне как брат. Нам нечего друг другу предъявить. Когда мы разводились, я рыдала. Про наше расставание можно снять кино. Он есть в моей жизни. У него сейчас прекрасные дочери. Все прекрасно. Ему было со мной хорошо. Он это осознал спустя годы». Елена Ксенофонтова

Как отметила Ксенофонтова, первый муж очень поддержал ее во время судебного процесса с гражданским супругом адвокатом Александром Рыжих. Тот, напомним, хотел забрать у нее дочь. Юрист говорил, что жена его регулярно избивала.

«Игорь пришел в суд и рассказал о жизни со мной. Судья, в частности, его спросил, била ли я его. Он ответил, что максимум, чем мы дрались – это мягкими игрушками», — заметила Ксенофонтова.

Напомним, что в первом браке у Ксенофонтовой не было детей. Позже она вышла замуж за продюсера Илью Неретина, от которого родила сына Тимофея.