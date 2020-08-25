Теперь официально: Тодоренко возвращается в шоу «Орел и решка»

Знаменитая блогер и телеведущая Регина Тодоренко возвращается на телеканал «Пятница». И снова в роли ведущей популярной travel-программы «Орел и решка». Ранее Регина уже вела ток-шоу в 2014 году. Тогда она объездила самые дальние уголки планеты. Тодоренко запомнилась зрителям как добрая и смешная ведущая. О своем возвращении Регина объявила в Instagram.

Регина отметила, что расставания с сыном и мужем Владом Топаловым стали для нее настоящим мучением, из-за чего она «страдала».

«Но мы справились!» — резюмировала Тодоренко.

Одним из первых запись прокомментировал муж звезды, Влад Топалов.

«Мы по тебе очень скучаем всегда», — ответил жене певец.

Поклонники тоже не остались в стороне и отреагировали на новость.

«Очень рады, ждем!» — написали многие пользователи соцсети.

Напомним, ранее стало известно, что в шоу вернется блогер Анастасия Ивлеева. Ее напарницей станет Юлия Коваль.

Ранее стало известно, что Тодоренко примет участие в новом сезоне «Ледникового периода». Партнером по льду Тодоренко стал олимпийский чемпион Роман Костомаров. Своими тренировками звезда делится с подписчиками в Instagram.