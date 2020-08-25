«Начнем все сначала»: Решетова опубликовала новое тайное послание для Тимати

Очередной загадкой звезда поделилась у себя в Stories.

24-летняя модель Анастасия Решетова все больше запутывает поклонников. Несколько недель назад стало известно о том, что в отношениях между моделью и рэпером Тимати пробежала черная кошка или мама певца. По слухам, именно из-за Симоны модель улетела в Сен-Тропе, где живет отец знаменитого рэпера. Вместе с сыном Ратмиром Анастасия не видела возлюбленного больше месяца. Тот, в свою очередь, свой отдых провел в Греции, с мамой, бывшей возлюбленной Аленой Шишковой и их дочерью Алисой.

Звезда уверяет поклонников, что на душе у нее «спокойно», однако, судя по stories, страсти между влюбленными кипят. Решетова выложила тайное послание.

Вероятно, рэпер предложил ей начать отношения с чистого листа.

Это не первый раз, когда красавица провоцирует слухи о расставании с Тимати. Недавно модель выложила еще одну stories со строчками из песни группы Касты «Ревность».

«Было время, я жил внутри таких глупостей…» — написала Анастасия на фоне волн.

Ответ Тимати не заставил долго ждать. Он выложил для Анастасии целый пост.

«Все приходит с опытом», — закончил куплет рэпер.

Куда вернется Решетова — в свою квартиру в Москве или к Тимати, еще неизвестно. Ранее Анастасия просила поклонников «не нагнетать» обстановку.