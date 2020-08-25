«Эмоций не осталось»: Ксенофонтова рассказала подробности победы в суде над гражданским мужем

По словам актрисы, за последние четыре года она приняла участие в более чем двухстах заседаний.

Актриса Елена Ксенофонтова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала подробности судебных заседаний, где ее оппонентом был гражданский муж адвокат Александр Рыжих. Он, напомним, обвинял жену в нанесении ему побоев и хотел отобрать у нее их общую дочь Софью, которой сейчас девять лет.

«Я так закричала от счастья, что все заседания наконец-то закончились. Я почти оглохла от счастья. У меня уже за эти годы выработалась защитная реакция организма. Было всего двести заседаний. Меня сначала признали виновной в том, чего я на самом не совершала. Я, когда суд сначала признал меня виновной, повернулась к подруге и спросила: «Ты тоже это слышишь?». Я не верила своим ушам». Елена Ксенофонтова

Как отметила актриса, у нее хотели забрать дочь.

«Цель Рыжих была проста и понятна — меня посадить. Шли бесконечные суды. Я жила от суда к суду. Очень было сложно расслабиться. Когда меня признали невиновной, то у меня не было слез. Эмоций просто не осталось. Я сейчас смогу отдохнуть полгода пока человек не придумывает чего-нибудь еще», — заметила она.

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Напомним, Ксенофонтова и Рыжих со скандалом расстались в 2016 году. Причем изначально актриса после драки с некогда любимым человеком не стала писать на него заявление о побоях, а он это сделал. Отсюда суд сначала занимал его сторону.