Тренировка с Niletto: автор «Любимки» раскрыл секреты своей идеальной спортивной формы

28-летний музыкант Данил Прытков, выступающий под псевдонимом Niletto, прославился не только благодаря своим вокальным данным. Артист имеет выдающееся телосложение, которому позавидует любой культурист. Как рассказал автор «Любимки», его часто упрекают в том, что мышцы он накачал нечестным способом, используя всевозможные гормоны и стероиды. Прытков поспешил развеять слухи и отправился на тренировку вместе с друзьями, чтобы доказать и рассказать, каким именно способом он достиг своей формы.

Артист рассказал, что с самого детства играл с мальчишками во дворе в «американку» на турнике. Это поэтапное выполнение разных элементов, за каждый из них начисляются баллы. «Семь лет играли в «американку». Мы просто часами играли, до 500, до 600 по этим очкам доходили. И мы просто по 15 минут на турнике крутились», — вспомнил Данил.

Подтягивания самой разной сложности, подъемы с переворотами, крутки и прочие элементы – все это и продемонстрировала компания ребят Niletto. Назвал свое видео Прытков «Школьный воркаут», потому что путь в спорт он начал с турников.

«Как Niletto тренировался, и почему у меня такая фигура? Я с начальных классов постоянно был на физре, на спорте, выступал на всех соревнованиях от школы, люто бегал, прыгал и на турнички ходил с пацанами. Я прям любил спорт и люблю до сих пор. Я просто такой небольшой фанатик спорта. Было и железо, и турник, хоккей, футбол, волейбол – все было. Но турника больше всего было», — объяснил Прытков.

Кроме того, артист много времени проводил в танцевальных залах и благодаря хореографии имеет отличную координацию. Певец выразил надежду, что его юные фанаты не только любят песни Niletto, но и спорт — так же как и сам Прытков, — и пожелал молодежи как можно больше времени проводить в движении.