«Во мне течет голубая кровь»: Ольга Бузова рассказала о дворянах и священниках в своем роду

Певица и телеведущая Ольга Бузова в рамках шоу «Студия 69» рассказала о своих предках, которыми она очень гордится. Оказывается, у нее в роду были, по ее уверению, только славяне. При этом себя звезда считает уникальной, неповторимой и неподражаемой личностью.

«Все просто — я русская. Считаю, в последнее время это эксклюзив. Я рисовала свое древо. У меня есть и украинские корни. Вообще у меня все в роду были славяне: дворяне, священники. Во мне течет голубая кровь». Ольга Бузова

Как добавила Бузова, в ее дискографии есть композиция, которая является предметом ее гордости. Это песня «Мало половин», которая произвела фурор в 2017 году. В свое время она набрала рекордное количество прослушиваний и просмотров на просторах Сети. Как заметила исполнительница и ведущая «Дома-2», именно эта композиция ранее положила «эру танцевальных флешмобов в России». По ее словам, молодое поколение стало брать с нее пример, чему она, конечно, несказанно рада.

Напомним, что Ольга Бузова уже второй год встречается с блогером Давидом Манукяном. Многие фанаты звезды считают, что в этой паре дело должно закончиться свадьбой. Правда, есть мнение, что певица и блогер заключили взаимовыгодный контракт, чтобы привлечь лишнее внимание к своим персонам. Благодаря этому у них существенно выросло количество подписчиков в социальных сетях. Кстати, сам Манукян ранее смеялся над подобными сплетнями. По его словам, у них с Бузовой все всерьез и надолго.