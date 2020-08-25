«Я долго терпел, но далее терпеть не намеревался»: Макаров засветил ноги новой возлюбленной

Актер Алексей Макаров в Instagram поделился пикантной фотографией, на которой запечатлена его возможная новая возлюбленная. На снимке сын актрисы Любови Полищук нежно целует любимую женщину в ногу. При этом на кадре совсем не видно ее лица.

«Я долго терпел, но далее терпеть не намеревался. Всему есть пределы. Хотел выступить и все сказать, наконец, всем, но мне опять затыкают рот».

Алексей Макаров

«У чьих это вы ног? Девушка, судя по всему, очень красива», «Очаровательные ножки – очаровали вы меня», «Желаю счастья вам, Алексей. Надеюсь вас любят искренне и всей душой. Это очень важно, чтобы именно с душой любили», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алексей Макаров скрывает имя своей нынешней пассии. У актера есть дочь Варвара от гражданской жены Виктории Богатыревой, с которой он расстался несколько лет назад. Ранее актриса рассказывала, что Макаров совсем позабыл о дочери. Он не платит алименты и не навещает наследницу.