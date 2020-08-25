Мария Шарапова в купальнике поведала о своем летнем отдыхе на горных реках в Калифорнии

Теннисистка Мария Шарапова в Instagram поделилась красивым снимком у одной из горных рек в Калифорнии. На фотографии звезда запечатлена в красивом купальнике на скамеечке.

Как отметила Шарапова, вместе с любимым человеком этим летом они наткнулись на идеальные маленькие водоемы для купания. По ее словам, добраться до них было не так-то и просто. Дорога была очень ухабистой. Звезда спросила совета у своих подписчиков, какие места для отдыха и водопады им стоит еще обязательно посетить.

Напомним, что в феврале 2020 года Мария Шарапова объявила о завершении своей профессиональной карьеры. В последние годы ее замучили травмы, поэтому она приняла такое решение. Сейчас у спортсменки появилось больше свободного времени, поэтому она активно путешествует по миру.

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Мария Шарапова за свою профессиональную карьеру выиграла 39 турниров. В 2012 году она стала серебряным призером Олимпиады в английском Лондоне.