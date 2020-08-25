«Покойник встает из гроба, его корежит»: Кравец рассказала, что происходило с Легкоступовой в печи

Как отметила актриса, она не знает, как будут дальше жить родные певицы, которые кремировали звезду.

Актриса Алена Кравец рассказала на примере покойной певицы Валентины Легкоступовой, что происходит с умершим, когда он оказывается в печи во время кремации. По словам звезды, у людей сразу же лопаются глазные яблоки, слезает кожа.

«Покойник словно встает из гроба, и его корежит. А если он вдруг до конца не сгорел, то кости перемалывают до порошка в специальной мельнице. Уже от осознания этого у меня мороз по коже». Алена Кравец

Как отметила светская львица, ей не очень понятно, как будут дальше жить родственники исполнительницы хита «Ягода-малина», которые отправили тело красавицы-матери в печь. По ее словам, церковь никогда не приветствовала кремацию. Это, как считают священнослужители, издевательство над созданным Богом телом, сообщает «Собеседник».

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Напомним, что Валентина Легкоступова ушла из жизни в возрасте 54 лет. Сейчас следователи до конца проясняют картину, что с ней случилось. По основной версии, певица во время употребления алкоголя оступилась и упала в ванной, получив травму головы. Позже она впала в кому, из которой так и не вышла. Не исключен вариант, что исполнительницу бил третий муж яхтсмен Юрий Фирсов. Возможно, он нанес ей травмы, ставшие роковыми.