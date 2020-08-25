«Трясусь над его режимом»: Юлия Снигирь рассказала о воспитании сына от Евгения Цыганова

Актриса Юлия Снигирь призналась, что кардинально пересмотрела свои жизненные ценности после появления на свет сына Федора. В этом году мальчику исполнилось четыре годика. Отцом ребенка является актер Евгений Цыганов.

По словам Снигирь, она очень повзрослела за последние годы. Когда на свет появился наследник, то свободного времени у нее стало значительно меньше. Как отметила актриса, она — неспокойная мать. Ей все время кажется, что сын или голодный, или не выспался.

«Трясусь над его режимом. Когда кто-нибудь говорит: «Я со своим ребенком летала на Гоа, днями и ночами он там со мной тусил – меня это удивляет». Юлия Снигирь

Как сказала Снигирь, отец мальчика — очень заботливый папа. Он знает толк в воспитании детей. Постоянно что-то лепит с сыном, предлагает ему куда-нибудь съездить, сообщает портал psychologies.ru.

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Напомним, что у Евгения Цыганова семеро детей от актрисы Ирины Леоновой. С ней он расстался несколько лет назад, после чего закрутил роман с Юлией Снигирь.