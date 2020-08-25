Андрей Рожков из «Уральских пельменей» назвал самую смешную программу на телевидении

По его словам, в этой передаче люди на грани делали в свое время гениальные вещи.

Юморист из шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков заявил, что для него есть определенные высоты в юморе, которые побить на телевидении уже будет кому-то сложно. Как он отметил, его воспитывали в других ценностях и многое, что делает сегодняшнее поколение юмористов ему непонятно.

«Для меня самая смешная программа, которая когда-либо была на ТВ, — это «Вокруг смеха». До сих пор не понимаю, как это смогли сделать во времена цензуры жесткой, когда люди совершенно на грани делали гениальные вещи в разных жанрах». Андрей Рожков

Как отметил Рожков, раньше на телевидении была жесткая цензура. От юмористов требовалось быть начитанным и талантливым, умным и образованным. Сегодня, к его большому сожалению, все по-другому. Можно просто купить камеру, снять штаны и уже стать известным. Как считает Рожков, талантливых людей видно сразу и совсем не главный показатель количество просмотров в Интернете, сообщает Е1.

Напомним, что два года назад Андрей Рожков и его коллега Вячеслав Мясников создали проект «Ваши пельмени». Сейчас они гастролируют отдельно от шоу «Уральские пельмени». В то же время на концертах в Екатеринбурге, где идет запись программ для канала СТС, они присоединяются к юмористам.