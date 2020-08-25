«Она уникальная!»: Никас Сафронов рассказал, что связывает его с Марией Захаровой

Как отметил художник, они дружат уже несколько лет.

Живописец Никас Сафронов рассказал о своих взаимоотношениях с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Дело в том, что несколько дней назад Захарова опубликовала снимок, на котором обнимается с художником. Сразу же поползли слухи, что у них роман.

Как отметил Сафронов, они дружат много лет. По его словам, сложно найти в нашей стране более интеллектуальную женщину, чем Мария Захарова.

«Маша – очень позитивная, тонкая, бесконечно творческая и всеобъемлюще эрудированная девушка. Она уникальная! А еще она хороший друг, готовый всегда прийти на помощь». Никас Сафронов

По словам Сафронова, их первая встреча случилась на сигарном вечере в швейцарском посольстве. И он, и Захарова, как выяснилось, обожают сигары. Он стал звать после этого ее к себе домой, где также порой устраивает сигарные вечеринки. При этом она часто дает ему важные советы, как правильно организовать выставку его картин за рубежом, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Мария Захарова с 2005 года замужем за предпринимателем Андреем Макаровым. У них есть общая дочь Марьяна, которая появилась на свет в 2010 году. В этом году в июне девочке исполнилось десять лет.