«Она плохого не скажет»: Рожков из «Уральских пельменей» рассказал о взаимоотношениях с женой

Юморист из шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков заявил, что самый главный критик для него – это зритель. В то же время он всегда, когда создает новые шутки, советуется со своей женой Эльвирой.

«Но она мне плохого не скажет, необъективный очень человек. Она мне говорит: «Андрей, как хорошо, что ты все это делаешь. Молодец». Я прошу ее конкретно что-то сказать, а у нее «все хорошо, ты молодец». Андрей Рожков

Как отметил Андрей Рожков, сыновьям о своих новых шутках он рассказывает редко. Все-таки, как он отметил, там много того, что несовершеннолетним лучше пока не знать. При этом он заметил, что в своих программах он с коллегами не переходит определенную грань. Они, к примеру, никогда не матерятся и не шутят над вещами, над которыми шутить нельзя, сообщает Е1.

Напомним, что Андрей Рожков много лет женат на красавице по имени Эльвира. Их когда-то познакомили общие друзья. У пары подрастают трое сыновей: Семен, Петр и Макар.