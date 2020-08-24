В стиле Пугачевой: Нетребко в шифоновом балахоне с розами предстала в старинном австрийском отеле

Возлюбленная азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова предстала в одном из старейших австрийских отелей. Для импровизированной фотосессии 48-летняя Анна Нетребко подобрала многослойное платье-балахон с цветочным принтом в виде роз и со струящимися рукавами. Примечательно, что оперная дива оделась в стиле Примадонны отечественной эстрады.

Еще имиджмейкер Ольга Линцова говорила о том, что балахоны — это узнаваемая фишка жены шоумена Максима Галкина — 71-летней Аллы Пугачевой. Такой фасон, по словам эксперта в сфере моды, скроет все особенности фигуры, добавив образу элегантности и изысканности. Свои длинные локоны Анна собрала в замысловатую прическу на греческий манер, дополнив лаконичный образ аксессуарами, в виде переливающихся сережек.

«Старейший отель Австрии», — отметила оперная певица.

Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что помимо восхитительно тембра и чистейшего голоса, Анна Нетребко обладает поистине царственной внешностью. По этой причине, по словам искусствоведа, возлюбленной Юсифа Эйвазова подошли бы украшения в русско-народном стиле. К примеру, тиары в виде кокошников. Также хорошо оперная дива смотрелась бы в бриллиантах. Соведущий Эвелины Хромченко заверил, что артистка умеет носить драгоценности и она совершенно не теряется на фоне всего этого блеска.