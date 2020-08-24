Beastie girls: Иван Ургант показал всех своих дочерей

Телеведущий состоит в браке с Натальей Кикнадзе уже 13 лет.

Телеведущий Иван Ургант обожает делиться фотографиями своих дочерей. На этот раз Иван собрал всех вместе. Любимых девочек Иван назвал Beastie girls, что означает «зверские девочки».

На фотографии Эрика, Нина и Валерия Ургант. Девочки выглядят стильно. Старшая Эрика надела велосипедки, длинную косуху и очки, 12-летняя Нина модную бейсболку, а пятилетняя Валерия собрала прядь волос в пучок.

«Очень похожи на папу», — прокомментировали подписчики звезды.

Отметим, что самой старшей дочери Урганта 20 лет. Девушка живет в США, но постоянно поддерживает связь с родителями. На самом деле, Эрика – приемная дочь Ивана, но отношения с отчимом у нее прекрасные. Иван считает ее своей настоящей дочерью и периодически навещает в другой стране. Фотографиями падчерицы Ургант делится в своем Instagram.

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе познакомились еще в школе. Однако в свою будущую жену телеведущий влюбился не сразу. Лишь через несколько лет, когда Кикнадзе была замужем, а Иван в отношениях, будущие супруги встретились вновь и решили не расставаться. Свои отношения пара старается не афишировать. Возможно, именно это и является главным секретом их долголетнего счастья.