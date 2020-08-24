«Трезвая, вменяемая»: Яна Троянова рассказала, как едва не свела счеты с жизнью

В последний день августа на ТНТ состоится премьера четвертого сезона сериала «Ольга» с Яной Трояновой в главной роли. Актрисе удалось так сильно передать образ матери-одиночки, все время решающей проблемы детей, отца-алкоголика, сестры, да еще и пытаться построить личную жизнь, что в нее влюбились миллионы. Сериал стал своеобразной визитной карточкой Трояновой. Но в реальной жизни эта сильная женщина однажды чуть не сдалась. О попытке самоубийства Яна Троянова рассказала в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

В 2011 году Троянова похоронила единственного сына. Николай ушел из жизни по собственной воле в 20-летнем возрасте. Как выяснилось позже, причиной стали тяжелые наркотики. Тогда актриса не смогла принять его смерть, приложилась к стакану на целых три года и однажды решила свести счеты с жизнью. Она просто выехала на встречную полосу на большой скорости и отпустила руль.

«Трезвая, вменяемая, но понимающая, что жить с этим не смогу. Вот насколько эгоистка. Человек едет в другой машине. А у меня горе… Скорость та, что уничтожит другого человека. Летит машина, орет музыка, все как в плохом кино. Мы были близко, и в последний момент руль сам отворачивает вправо, на мою проезжую часть», — рассказала Троянова.

Актриса отметила, что не помнит лица того водителя, который чуть тоже не лишился жизни. А потом она приехала домой, уснула и увидела сон, в котором был ее сын.

«Как обычно он приходил и рубил салат. Я на него смотрю и говорю: «Коля, как ты зашел, ты же умер?». Он поворачивается ко мне весь в крови и говорит: «Еще раз ты что-то подобное себе позволишь…» И все, я все поняла. Больше не было у меня попыток. Началось нормальное движение вперед. Ни вверх, ни вниз, а вперед. Да и тогда, когда я бухала, это было мое движение, всего лишь», — добавила актриса.

Сейчас Троянова уже свободно говорит о смерти сына. Не скрывает подробностей, как это было раньше. А от алкогольных напитков она вообще отказалась семь лет назад.