«Мое ты счастьишко»: Регина Тодоренко показала, как проводит время с сыном

Телеведущая Регина Тодоренко проводит с сыном Майклом все свободное время. Малышу почти два года. На этот раз звездная мама примерила на себя и Майкла маски в виде оленя.

Вместе с сыном Регина на ходу придумала песенку. Майкл сразу же повторил. Вот так селебрити смогла найти занятие для ребенка. Маленький сын телеведущей и певца Влада Топалова обожает петь. Недавно в своем Инстаграм Тодоренко выложила stories, где малыш просит включить ему песенку из «Бременских музыкантов».

Несмотря на юный возраст, Майкл уже умеет разговаривать и просит маму дать ему печенье.

«Мое ты счастьишко», — прокомментировала слова сына Регина.

Еще одна важная тема в постах телеведущей — новые проекты. Напомним, Регина Тодоренко участвует в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Ее партнер – олимпийский чемпион Роман Костомаров. Фото со своих тренировок звезда выкладывает в соцсеть.