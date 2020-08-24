«Маша прямо засветилась»: бывший муж Арнтгольц сводил 10-летнюю дочку на шопинг 

Иван Жидков после летних каникул отправился с 10-летней дочкой Машей на шопинг. Актер провел уикенд в компании своей наследницы, купив для ребенка обновки к первому сентября. Экс-возлюбленный Татьяны Арнтгольц озаботился тем, в чем их дочка пойдет на школьную линейку.

На личной страничке в Instagram Иван поделился свежим снимком с наследницей, показав ее в лаконичном черном платье, в котором можно ходить в школу. Жидков подметил, что Маша с удовольствием примеряла наряды. Как девочка-подросток, она уже начала интересоваться модой и стилем. И пока ее звездная мама занята, наследница актрисы ходит за покупками вместе с отцом. Иван терпеливо ждал дочку у примерочных, пока Мария примеряла новые платья.

«Маша прямо засветилась», — отметил актер.

Свои летние каникулы Маша провела в Калининграде у бабушки и дедушки вместе с мамой. Близких в отпуске навестил и Иван Жидков. Родители актера не так давно переехали в родной город Татьяны Арнтгольц. Теперь все родственники Марии живут в Калининграде. Приезжая туда на летние каникулы, девочка может повидаться с бабушкой и дедушкой, как со стороны мамы, так и со стороны отца.