«Даже улыбается под водой»: сын Анастасии Решетовой и Тимати научился плавать

Ребенку рэпера и модели еще нет года.

11-месячный сын Тимати и Анастасии Решетовой привык к жизни в Сен-Тропе и вовсю радуется воде и солнцу. В своих stories модель показала, как малыш Ратмир научился плавать. Мальчик ныряет в воду и даже не закрывает глаза.

«Каждый день ныряем и он теперь даже улыбается под водой иногда», — написала счастливая мама.

24-летняя Решетова не может насмотреться на сына. Очень часто модель называет Ратмира «булкой». Погревшись на солнышке, малыш сам падает в воду, молодая мама еле успевает за ним следить.

Напомним, в настоящее время Тимати и его возлюбленная проводят время вдали друг от друга. Анастасия улетела к отцу Тимати во Францию, а сам рэпер — в Грецию с мамой и дочкой от Алены Шишковой, Алисой. Ранее звезда просила поклонников «не нагнетать» обстановку в их семье. Некоторые поклонники считают, что отношения рэпера и модели уже не такие, как раньше.

Сама Решетова больше ситуацию не комментировала. Судя по постам в «Инстаграме», все хорошо.