«Конфуз дня»: Горбань в микро-бикини попыталась снять сексуальное видео с фламинго в бассейне

Актриса из сериала «Кухня» плюхнулась в воду, рассмешив своих поклонников в Instagram.

Мария Горбань, как считают ее поклонники, вполне могла бы получить статуэтку «Оскар» за самый лучший комедийный ролик в Instagram. На отдыхе актриса из сериала «Кухня» вознамерилась снять на камеру сексуальное видео. Но все ее попытки эффектно забраться на надувного розового фламинго не увенчались успехом. В итоге сценическая жена Дмитрия Нагиева плюхнулась в воду, рассмешив поклонников в микроблоге.

Перед объективом камеры Мария предстала в микрокупальнике, блеснув эффектной фигурой в бассейне. Вот только запечатлеть себя верхом на фламинго знаменитости так и не удалось.

«Сними мне это! Сексуальное видео на фламинго», — обратилась Маша к своему «оператору».

Поняв, что секси-видео ей не заполучить, Горбань решила порадовать верных почитателей не менее смешными кадрами. Ранее в одном из своих интервью актриса призналась, что многие ее поклонники уверены в том, что она действительно вышла замуж за Дмитрия Нагиева. Но возлюбленную шоумена Маша играет только на съемочной площадке. Светская львица живет совершенно с другим мужчиной. А к своему «замужеству» с Дмитрием относится с юмором и переубеждать фанатов не спешит.