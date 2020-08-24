ДНК-экспертиза: объявился предполагаемый внебрачный сын Бари Алибасова

Продюсер не успел выйти из больницы, как узнал, что у него возможно есть взрослый сын. Бари Каримовичу пришлось сдать ДНК-тест на родство с юношей из Балашихи.

Бари Алибасов был в официальном браке шесть раз. В 2018 году он женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной, но недавно разгорелся скандал из-за квартиры продюсера с золотым унитазом и дизайнерским ремонтом. Во время карантина артист пропал. Вскоре его сын Бари Бариевич объявил, что его папа в больнице, так как его пытались отравить. Как заверяет продюсер, его несколько дней намеренно спаивали, чтобы убить, но врачи спасли ему жизнь.

В произошедшем звездная семья винит Ольгу Шукшину, которая якобы сговорилась с Валерием Юриным и Андреем Назаровым, чтобы они помогли ей убрать продюсера. На фоне произошедшего Алибасов решил развестись с женой, об этом недавно написали СМИ. «Ничего подобного! Я не собираюсь с ней разводиться! Более того, у меня как было теплое отношение к Лидии, такое оно и осталось», — высказался Бари Каримович.

Хотя раньше в беседе с адвокатом он утверждал, что намерен развестись с женой, и причину озвучивал, что они не сошлись характерами. Более того, Алибасова напрягает обстановка в семье Шукшиной.

«Лида, как жила в этой квартире, так и будет жить. Мы договорились, что в этой квартире будет жить только она. Тем не менее два раза в неделю мы с моим помощником Сергеем Моцарем будем приезжать, чтобы навести порядок, закупить еду. Жить в этой квартире будет только Лида до своего последнего дня. Дело в том, что все квартиры, которые были у Лиды, дочка Ольга продала. Две квартиры в Шуе тоже продала. Поэтому эта квартира записан на меня, но жить там будет Лидия Николаевна», — объяснил Алибасов.

Однако продюсера ждал сюрприз. В студию пришел предполагаемый сын Бари Каримовича — Денис Гатилов из Балашихи. Он не так давно узнал от своей мамы, что может быть наследником продюсера, поэтому решил узнать, правда ли это. «Я не претендую на наследство. Я работаю сам, у меня есть жилье», — пояснил юноша. Алибасов не стал исключать такой возможности. Он признался, что у него вполне могла быть интимная близость на одном из концертов. Андрей Малахов озвучил результаты ДНК-теста на отцовство. Ему пришлось огорчить Дениса, так как он не сын Алибасова.