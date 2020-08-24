«Королева льда»: Ольга Бузова тренируется на катке в фирменной футболке

Ольга Бузова предстала перед поклонниками в новом образе. Ранее подписчики не видели, как их любимая поющая телеведущая одевается на тренировки для шоу «Ледниковый период». Даже для льда звезда подбирает стильные образы.

Специально для участия в модном шоу дизайнер разработала футболки с надписью Ice Queen, что в переводе с английского означает «Королева льда». Напомним, Бузова выпускает свою линию одежды.

Под красную футболку Ольга подобрала стильные черные лосины. На ногах виднелись розово-белые коньки.

«Как корабль назовешь, так он и поплывет», — добавила Бузова.

Напомним, звезда принимает участие в новом ледовом сезоне. Партнер Ольги — Дмитрий Соловьев, олимпийский чемпион по фигурному катанию. Фигурист и певица тренируются почти каждый день. Последствия занятий звезда показывает подписчикам. Недавно в stories Бузова показала, как накладывает повязку на коленку. Видимо, тренировки даются Ольге нелегко.

Помимо Бузовой в новом сезоне шоу «Ледниковый период» участвуют Регина Тодоренко, Влад Топалов, Влад Соколовский, Владимир Маркони и многие другие.