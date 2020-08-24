«Это любовь!»: Равшана Куркова проводит время в Дагестане

Судя по stories в Инстаграм, актриса Равшана Куркова отдыхает в Дагестане. На протяжении нескольких дней звезда сериалов и кино показывает подписчикам красоты гор. Дагестан настолько впечатлил девушку, что та написала пост о любви к этому месту.
Куркова перечислила список, где уже успела побывать. Отдых у Равшаны действительно активный. Актрису впечатлила традиционная кавказская кухня.
«Успела налопаться сытных чудушек, домашнего сыра и абрикосовой каши с урбечем. Вернусь в Москву — плюс 2 кг точно. Дагестан — это любовь!», — написала звезда.
На фото Равшана оделась как настоящий горец. Даже в папахе поклонники оценил грациозность актрисы.
«Лучшая из женщин!» — написали некоторые поклонники.
Кто-то не обошел и возраст Курковой. Многие до сих пор не верят, что звезде сериала «Нереальная любовь» исполнилось 40 лет.
«Вот здесь вы выглядите на 40 лет», — прокомментировала доброжелательница.
Ответ актрисы не заставил долго ждать.
«Ну слава богу», — написала Куркова.
Ранее звезда объясняла, как ей удается поддерживать спортивную форму тела в 40 лет. По словам Равшаны, все дело в генах. Долголетняя красота досталась Курковой от матери.