«Это любовь!»: Равшана Куркова проводит время в Дагестане

Правда, подписчики актрисы не поняли, она приехала в горы отдыхать или на съемки.

Судя по stories в Инстаграм, актриса Равшана Куркова отдыхает в Дагестане. На протяжении нескольких дней звезда сериалов и кино показывает подписчикам красоты гор. Дагестан настолько впечатлил девушку, что та написала пост о любви к этому месту.

Куркова перечислила список, где уже успела побывать. Отдых у Равшаны действительно активный. Актрису впечатлила традиционная кавказская кухня.

«Успела налопаться сытных чудушек, домашнего сыра и абрикосовой каши с урбечем. Вернусь в Москву — плюс 2 кг точно. Дагестан — это любовь!», — написала звезда.

На фото Равшана оделась как настоящий горец. Даже в папахе поклонники оценил грациозность актрисы.

«Лучшая из женщин!» — написали некоторые поклонники.

Кто-то не обошел и возраст Курковой. Многие до сих пор не верят, что звезде сериала «Нереальная любовь» исполнилось 40 лет.

«Вот здесь вы выглядите на 40 лет», — прокомментировала доброжелательница.

Ответ актрисы не заставил долго ждать.

«Ну слава богу», — написала Куркова.

Ранее звезда объясняла, как ей удается поддерживать спортивную форму тела в 40 лет. По словам Равшаны, все дело в генах. Долголетняя красота досталась Курковой от матери.