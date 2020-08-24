За 35 и не замужем: завидные холостячки шоу-бизнеса, чье сердце свободно и ждет…
Видео
«Третий брак - на счастье?»: мужчины, рискнувшие жениться на Анне Седоковой
Видео

Звезда «СеняФедя» Михаил Тарабукин раскрыл секреты нового сезона сериала

Михаил Тарабукин поведал об опасностях на съемках нового сезона.

Звезда «СеняФедя» Михаил Тарабукин раскрыл секреты нового сезона сериала
Михаил Тарабукин.Фото:архив"Экспресс-газета"/Кудрявов Борис

Михаил Тарабукин, исполняющий роль популярного Феди из сериалов «Кухня» и «СеняФедя», рассказал о том, как проходили съемки нового сезона о жизни двух поваров. В эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro Тарабукин признался, что отношения с режиссером не всегда были гладкие.

«Мы сначала кричали, а потом обнимались друг с другом. У нас были горячие всплески», — рассказал актер.

Но ссоры с главным на площадке — не самое страшное, что подстерегало героев сериала. Тарабукин открыл тайну: Сергея Лавыгина, исполнителя роли Сени, чуть не убило на съемках!

«Когда мы снимали погоню, то огромный радиоприемник чуть не прилетел Сереже в голову», — объяснил Михаил.

По словам актера, у его партнера посыпались из глаз искры. Но и знаменитому Феде тоже доставалось. Тарабукин признался, что во время съемок на него постоянно падала посуда. Вспомнил звезда «СениФеди» и знаменитую «Кухню». Тогда все актеры резали себе пальцы, пока делали вид, что готовят.

Михаил Тарабукин
Михаил Тарабукин. Фото: канал СТС

Остается надеяться, что все мучения артистов были не зря. Ведь все актеры «мерзли, мокли и не высыпались». Оценить качество нового сезона сериала можно будет уже с 31 августа.

Тэги

Михаил Тарабукинновый сезон сериала "СеняФедя"Сергей ЛавыгинСериал "СеняФедя"