Звезда «СеняФедя» Михаил Тарабукин раскрыл секреты нового сезона сериала

Михаил Тарабукин, исполняющий роль популярного Феди из сериалов «Кухня» и «СеняФедя», рассказал о том, как проходили съемки нового сезона о жизни двух поваров. В эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro Тарабукин признался, что отношения с режиссером не всегда были гладкие.

«Мы сначала кричали, а потом обнимались друг с другом. У нас были горячие всплески», — рассказал актер.

Но ссоры с главным на площадке — не самое страшное, что подстерегало героев сериала. Тарабукин открыл тайну: Сергея Лавыгина, исполнителя роли Сени, чуть не убило на съемках!

«Когда мы снимали погоню, то огромный радиоприемник чуть не прилетел Сереже в голову», — объяснил Михаил.

По словам актера, у его партнера посыпались из глаз искры. Но и знаменитому Феде тоже доставалось. Тарабукин признался, что во время съемок на него постоянно падала посуда. Вспомнил звезда «СениФеди» и знаменитую «Кухню». Тогда все актеры резали себе пальцы, пока делали вид, что готовят.

Остается надеяться, что все мучения артистов были не зря. Ведь все актеры «мерзли, мокли и не высыпались». Оценить качество нового сезона сериала можно будет уже с 31 августа.