«До сих пор не понимаю»: Виктория Дайнеко рассказала о похудении

Певица отметила, что на карантине она не держала диету.

Виктория Дайнеко гордится своим похудением. Певица опубликовала в Instagram снимок в костюме оверсайз. Она отметила, что с каждым разом такая одежда садится на ее постройневшую фигуру все свободнее и свободнее.

«До сих пор не понимаю, как можно было готовить на карантине пасты, пиццы, десерты по 3 раза в день и похудеть», — подписала фото Дайнеко.

Подписчики при этом обратили внимание не на одежду Виктории, а на ее кубики пресса и добавили, что она прекрасно выглядит. Некоторые добавили, что, возможно, похудение было связано со стрессом.

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К слову, оверсайз в этом сезоне выбирают практически все звезды шоу-бизнеса. Свободные платья, спортивные костюмы и куртки – выбор остается за звездами. Как заметила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева, оверсайз сейчас просто на пике моды, потому что он как нельзя лучше передает натуральность и естественность.