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ТНТ начал съемки нового сериала с Анной Михалковой

Проект «Исправление и наказание» расскажет про сложные семейные отношения.

ТНТ начал съемки нового сериала с Анной Михалковой
Анна Михалкова.Фото:Архив"КП"/Веленгурин Владимир

Телеканал ТНТ не перестает удивлять своих зрителей. Стало известно, что продюсеры запустили съемки нового ситкома. И не простого, а тюремного. Сериал будет называться «Исправление и наказание».

Трейлер к проекту был готов еще в прошлом году. Пришло время раскрыть его некоторые тайны.

Действие разворачивается в Пермском крае. Главную героиню, которую сыграет Анна Михалкова, зовут Алена Неверова. Девушка работает в колонии-поселении. И, кажется, профессию Алена выбрала неслучайно. Много лет назад отец Алены оформил на свою жену, маму главной героини, финансовую пирамиду. После чего забрал все деньги и благополучно сбежал. Много лет Алена росла только с матерью.  И вот настал момент встретиться. Только не с отцом, а с богатыми родственниками от второго брака папы.

Для максимальной достоверности съемочная группа консультируется с представителями Федеральной службой исполнения наказаний России.

Кадр со съемок нового сериала "Исправление и наказание"
Кадр со съемок нового сериала «Исправление и наказание». Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В новом сериале с дочерью известного режиссера будет 16 серий. Уже в декабре группа снимет последнюю сцену. А посмотреть «Исправление и наказание» можно будет в 2021 году.

Напомним, скоро на телеканале ТНТ выйдет новый исторический сериал «Гусар». Главная роль в нем принадлежит Гарику Харламову. Комик будет перемещаться во времени. Зрители смогут увидеть ситком уже этой осенью.

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