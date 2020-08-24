ТНТ начал съемки нового сериала с Анной Михалковой

Телеканал ТНТ не перестает удивлять своих зрителей. Стало известно, что продюсеры запустили съемки нового ситкома. И не простого, а тюремного. Сериал будет называться «Исправление и наказание».

Трейлер к проекту был готов еще в прошлом году. Пришло время раскрыть его некоторые тайны.

Действие разворачивается в Пермском крае. Главную героиню, которую сыграет Анна Михалкова, зовут Алена Неверова. Девушка работает в колонии-поселении. И, кажется, профессию Алена выбрала неслучайно. Много лет назад отец Алены оформил на свою жену, маму главной героини, финансовую пирамиду. После чего забрал все деньги и благополучно сбежал. Много лет Алена росла только с матерью. И вот настал момент встретиться. Только не с отцом, а с богатыми родственниками от второго брака папы.

Для максимальной достоверности съемочная группа консультируется с представителями Федеральной службой исполнения наказаний России.

В новом сериале с дочерью известного режиссера будет 16 серий. Уже в декабре группа снимет последнюю сцену. А посмотреть «Исправление и наказание» можно будет в 2021 году.

Напомним, скоро на телеканале ТНТ выйдет новый исторический сериал «Гусар». Главная роль в нем принадлежит Гарику Харламову. Комик будет перемещаться во времени. Зрители смогут увидеть ситком уже этой осенью.