Лолита заявила, что харассмент должен существовать для женщин после пятидесяти

Певица рассказала, что никогда «не играла девственницу» и открыто высказывала свое мнение.

В откровенном интервью для «Комсомольской правды» певица без комплексов высказала свое мнение о главных проблемах современного мира. В том числе и о харассменте. Пока активисты с ним борются, Лолита, наоборот, хочет, чтобы он был. Правда, с большими поправками.

«Я бы хотела, чтобы харассмент существовал для женщин после пятидесяти», — призналась Лолита.

И самое главное — только «с обеспеченными мужчинами». Певица утверждает, что без харассмента люди забудут о сексе. При этом звезда добавила, что говорит об этом «с иронией». Лолита не боится высказывать свое мнение.

«Я никогда не играла девственницу», — утверждает певица.

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Совсем скоро Лолита попробует себя в качестве актрисы и сыграет роль 26-летней невесты в спектакле «Женитьба» по пьесе Гоголя. В этой работе, по словам самой звезды, раскрываются проблемы потребительского отношения между мужьями и женами. По словам звезды, из-за переживаний у нее начались панические атаки. Милявская боится, что зрителям ее игра не понравится.

«Вы даже не можете себе представить, как мне страшно», — призналась Лолита.

Поэтому сейчас она старается сделать все, чтобы предстать на сцене «без кожи». Увидеть любимую певицу в роли невесты можно будет уже в сентябре. Премьера состоится в театре «Модерн».

Напомним, недавно Милявская снялась в клипе Светланы Лободы Boom Boom. По ее словам, это был «ответ пошлости». Звезда подняла проблему эйджизма — дискриминации человека из-за его возраста.

В основе сюжета — богатые мужчины, которые выбирают себе молодых девушек, а красавиц «побольше» одним нажатием кнопки скидывают в пропасть. В конце клипа всех ценителей женской красоты разрывает на клочки. Кстати, вместе с Лолитой в клипе снялись Екатерина Варнава, Мария Миногарова, Ксения Собчак и многие другие.