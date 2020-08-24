Сам по себе: Михаил Ефремов появился в суде без адвоката

Михаил Ефремов выступил на очередном заседании суда, куда он пришел без адвоката. Напомним, что прежнего своего защитника Эльмана Пашаева актер перевел в консультанты, а сейчас занимается поиском нового. По его словам, на выходных поступило много звонков от юристов с предложениями поработать с актером, но большая часть из них оказалась бесполезными.
Как сообщает «Комсомольская правда», в суде Ефремов сказал, что по-прежнему не помнит, что случилось в тот день. Однако уверен, что передвигался на такси. Он отметил, что в суд пришел за правдой, а встретил нечестных свидетелей, которые меняют свои показания. Также Ефремов посетовал на то, что экспертизу электроники в его автомашине до сих пор не провели, ведь на пассажирском сидении мог быть он сам.
Заседание суда перенесли на 31 августа. К тому времени Ефремов должен найти нового адвоката. Ранее Эльман Пашаев приводил в суд свидетеля из Иваново, который рассказал, что за рулем автомобиля Ефремова был не он. В пятницу Пашаев подал ходатайство об отводе судьи, но оно было отклонено. Позже Ефремов объявил, что найдет себе нового адвоката.
ДТП с участием автомашины Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. В результате столкновения пострадал водитель фургона Сергей Захаров. Он скончался в больнице.