Сам по себе: Михаил Ефремов появился в суде без адвоката

Михаил Ефремов выступил на очередном заседании суда, куда он пришел без адвоката. Напомним, что прежнего своего защитника Эльмана Пашаева актер перевел в консультанты, а сейчас занимается поиском нового. По его словам, на выходных поступило много звонков от юристов с предложениями поработать с актером, но большая часть из них оказалась бесполезными.

Как сообщает «Комсомольская правда», в суде Ефремов сказал, что по-прежнему не помнит, что случилось в тот день. Однако уверен, что передвигался на такси. Он отметил, что в суд пришел за правдой, а встретил нечестных свидетелей, которые меняют свои показания. Также Ефремов посетовал на то, что экспертизу электроники в его автомашине до сих пор не провели, ведь на пассажирском сидении мог быть он сам.

Заседание суда перенесли на 31 августа. К тому времени Ефремов должен найти нового адвоката. Ранее Эльман Пашаев приводил в суд свидетеля из Иваново, который рассказал, что за рулем автомобиля Ефремова был не он. В пятницу Пашаев подал ходатайство об отводе судьи, но оно было отклонено. Позже Ефремов объявил, что найдет себе нового адвоката.

больше по теме Михаил Ефремов отказался от адвоката Эльмана Пашаева На поиски нового защитника у актера есть пять дней.

ДТП с участием автомашины Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. В результате столкновения пострадал водитель фургона Сергей Захаров. Он скончался в больнице.