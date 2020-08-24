Московский кузнец спас от разрушения замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой в деревне Грязь

Московский кузнец Денис Аксенов спас от разрушения замок юмориста Максима Галкина и его жены — примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой — в деревне Грязь. Он украсил дом гаргульями — демоническими персонажами фантастической литературы — и скрыл таким образом все дефекты.

Как рассказал Аксенов, семь лет назад замок знаменитостей стал постепенно разрушаться. Тогда-то к нему и обратился Галкин. Кузнец поставил металлические крепежи и замаскировал их под скульптуры с помощью гаргулий.

По словам Аксенова, сначала Галкин сомневался, что такой путь приведет к спасению замка, но позже все-таки согласился. Юморист сам выбрал в итоге дизайн. Теперь стены украшают четыре гаргульи, рыцарь и змей. Кузнец, у которого есть заказы даже из европейских стран и Австралии, и пара до сих пор сотрудничают. К примеру, полгода назад звезды заказали украшение на фасад в виде декоративного вьюна, сообщает телеграм-канал Mash.

Отметим, что Максим Галкин и Алла Пугачева уже много лет живут в деревне Грязь в своем замке. При этом в последние месяцы Примадонна практически не покидает стены из-за пандемии. Семья даже отменила свой летний традиционный отдых в Дзинтари.