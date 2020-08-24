Верка Сердючка встретилась на одной из улиц Киева с Владимиром Зеленским

Певец Андрей Данилко, которого все знают по образу Верки Сердючки, в Instagram поделился забавными кадрами, сделанными на одной из улиц Киева. На фотографиях можно увидеть нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Он запечатлен в окружении охраны и телохранителей. Навстречу ему идет Андрей Данилко.

На кадрах видно, что президент Украины расплывается в улыбке, увидев своего давнего знакомого. В какой-то момент певец и бывший актер здороваются с помощью кулаков.

«Володимире Олександровичу», — подписал снимки Андрей Данилко.

Отметим, что Андрей Данилко — народный артист Украины. В этой стране он пользуется огромной популярностью. Сегодня Верка Сердючка с успехом совмещает эстрадные и телевизионные проекты. Он прекрасно соединяет различные жанры. При этом Верка Сердючка — частый гость в России. Данилко достаточно много выступал в прошлом году, к примеру, на корпоративах.