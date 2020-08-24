Еще одна утрата: найдено тело актера Бориса Христофорова из «Трех толстяков»

Умер актер Борис Христофоров. Он приобрел известность после фильма «Три толстяка». В картине 1966 года артист сыграл одного из главных героев. Роли двух других толстяков исполнили Евгений Моргунов и Сергей Кулагин.

Как сообщает Рен-ТВ, тело Христофорова нашли в его московской квартире 22 августа. Причины смерти 89-летнего актера пока не известны, ведется следствие.

Также следствие выясняет причины смерти певицы Валентины Легкоступовой. Она умерла в реанимации 14 августа из-за черепно-мозговой травмы. Специалистам еще предстоит установить, каким образом артистка ее получила. Недавно мир кино и театра потрясла еще одна печальная новость: звезда фильма «Тест на беременность» Сергей Куницкий ушел из жизни в возрасте 35 лет. Он почувствовал себя плохо во время отдыха на юге России. Хотя ранее никогда не жаловался на проблемы со здоровьем, но, как сообщалось ранее, причиной стал оторвавшийся тромб.