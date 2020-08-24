Старший сын Анны Михалковой бросил модель Ксению Пунтус и закрутил новый роман

Старший сын актрисы Анны Михалковой, Андрей Баков, ушел от своей возлюбленной модели Ксении Пунтус. Именно эта девушка ранее выпала из окна, что стало причиной громкого скандала. Шокирующее событие широко освещалось в прессе.
Сейчас у Андрея Бакова появилась новая любовь. Девушку зовут Евгения Макарова. Ей всего 20 лет. Как пишет телеграм-канал «Только никому», девушка в предыдущие годы была замечена на модных показах в некоторых европейских странах.
Пикантность ситуации заключается в том, что Пунтус и новая возлюбленная внука режиссера Никиты Михалкова прекрасно друг друга знают. Поговаривают, что Ксения Пунтус, когда узнала об этом, то заблокировала бывшую подругу в социальных сетях. Таким образом, дружбе двух девушек пришел конец.
Напомним, что у Анны Михалковой трое детей от предпринимателя Альберта Бакова. Сыновья Андрей и Сергей, а также дочка Лидия. Ей в этом году исполнилось семь лет.