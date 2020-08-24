Старший сын Анны Михалковой бросил модель Ксению Пунтус и закрутил новый роман

Выяснилось, что прежняя и нынешняя пассия Андрея Бакова знакомы друг с другом.

Старший сын актрисы Анны Михалковой, Андрей Баков, ушел от своей возлюбленной модели Ксении Пунтус. Именно эта девушка ранее выпала из окна, что стало причиной громкого скандала. Шокирующее событие широко освещалось в прессе.

Сейчас у Андрея Бакова появилась новая любовь. Девушку зовут Евгения Макарова. Ей всего 20 лет. Как пишет телеграм-канал «Только никому», девушка в предыдущие годы была замечена на модных показах в некоторых европейских странах.

Пикантность ситуации заключается в том, что Пунтус и новая возлюбленная внука режиссера Никиты Михалкова прекрасно друг друга знают. Поговаривают, что Ксения Пунтус, когда узнала об этом, то заблокировала бывшую подругу в социальных сетях. Таким образом, дружбе двух девушек пришел конец.

Напомним, что у Анны Михалковой трое детей от предпринимателя Альберта Бакова. Сыновья Андрей и Сергей, а также дочка Лидия. Ей в этом году исполнилось семь лет.