Дмитрий Губерниев примерил розовый парик и пошутил о своем участии в «Евровидении»

Телеведущий Дмитрий Губерниев в Instagram предстал перед подписчиками с новой прической. На фотографии он запечатлен в розовом парике.

«Я тут подумал и решил! Поеду на «Евровидение» или просто запишу песню с Кончитой Вурст! А может, нет, а может, да, а может, это все слова. Прическа хорошая? Дайте огня в комментариях!» Дмитрий Губерниев

«Прямо твое», — заявила в комментариях жена хоккеиста Евгения Малкина, телеведущая Анна Кастерова. «Тебе идет. Ты просто милашка», — заметил продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин. «Идет дико», — сказала певица и телеведущая Анна Семенович.

Кончита Вурст — австрийский поп-певец. Широкую известность он приобрел в 2014 году, когда победил на конкурсе «Евровидение» в столице Дании Копенгагене. Он создал образ «женщины с бородой». Певец позже отмечал, что создал такой образ, чтобы люди на всей планете подумали о толерантности. Отметим, что настоящее имя музыканта Томас Нойвирт.