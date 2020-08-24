«Надо было заключать брачный контракт»: Дмитрий Исхаков показал ужасные условия жизни

Поклонники посмеялись над фотографом, который после расставания с Полиной Гагариной остался практически ни с чем.

Муж певицы Полины Гагариной, который несколько месяцев назад расстался со звездной исполнительницей, в Instagram опубликовал забавный кадр. На фотографии он лежит в комнатке с обшарпанными стенами. На стене висит ковер, в углу стоит старый телевизор. Такое ощущение, что модный фотограф находится в камере СИЗО.

«Надо было заключать брачный контракт».

Дмитрий Исхаков

«Жизнь без Полины, она такая», «Теперь понятно, куда вас Полина выселила», «Жизнь такая, что неизвестно, кто из вас больше потерял в этом браке и в разводе. Главное оставаться счастливым человеком. Один или с кем-то — неважно», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее Дмитрий Исхаков был гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Он отмечал, что забросил в самый дальний угол фотографии с Гагариной. При этом, как заверил фотограф, певица всегда была проблемной «клиенткой» во время его фотосессий. Ей редко можно было угодить с первого раза.